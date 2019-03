John Bolton: Quienes faciliten envíos de petróleo a Cuba están bajo aviso

John Bolton, asesor de seguridad de Estados Unidos, resaltó el hecho de que la Asamblea Nacional decretara la suspensión de las exportaciones de petróleo a Cuba.

"La AN ha decretado la suspensión de las exportaciones de crudo a Cuba tras el colapso de la red eléctrica nacional. Las compañías de seguros y los portadores de banderas que facilitan estos envíos de entregas a Cuba están ahora en aviso", escribió Bolton en Twitter.

El asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump aseguró que Estados Unidos no permanecerán sin hacer nada ante los bancos que ayuden a Nicolás Maduro y sus allegados.

"Los Estados Unidos no permanecerán ociosos mientras las instituciones financieras extranjeras faciliten transacciones ilegítimas que beneficien a Maduro y sus amigos y perpetúen la corrupción que ha devastado a Venezuela", comentó.

Bolton le pidió a los banqueros que no ayuden a Maduro a robar los bienes de los venezolanos. "Estados Unidos está mirando. El mundo está mirando. El pueblo venezolano está mirando", afirmó.

