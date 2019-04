John Bolton a Padrino López: Maduro desconfía de la FANB

John Bolton, consejero de seguridad de Estados Unidos, se dirigió este martes a Vladimir Padrino López y le alertó sobre la desconfianza de Nicolás Maduro en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“General Vladimir Padrino, Maduro está socavando el deber constitucional del Ejército venezolano al expandir unilateralmente las milicias armadas no entrenadas e indisciplinadas”, expresó el funcionario estadounidense en su cuenta de Twitter.

En consecuencia, aseguró Bolton en la red social, Maduro “no confía en la FANB”, la cual “debe existir para proteger al pueblo de Venezuela”, finalizó.

General @vladimirpadrino: Maduro is undermining the constitutional duty of the Venezuelan military by unilaterally expanding the untrained and undisciplined armed militia. He does not trust the FANB, which must exist to protect the people of Venezuela. https://t.co/3coNznroVq