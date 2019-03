John Bolton a Padrino López: Colóquese con el pueblo venezolano

John Bolton, asesor de Seguridad del gobierno de Estados Unidos, indicó a Vladimir Padrino López que la función de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es vital para la transición democrática en Venezuela.

“General Padrino López: El papel de FANB en Venezuela en la transición a la democracia y la prosperidad es vital. Colóquese con el pueblo venezolano y la Constitución, no con Nicolás Maduro y Cuba”, escribió Bolton en Twitter.

El asesor del gobierno de Donald Trump aseguró que Venezuela debe ser el país más rico de la región, pero que la “avaricia y la corrupción” lo han llevado al “pauperismo”.

El jueves, Bolton le pidió a Padrino López que “haga lo correcto” para el país.

“Padrino López, la FANB tiene un papel y una oportunidad históricos para proteger al pueblo venezolano, de la violencia llevada a cabo por los colectivos de Nicolás Maduro y evitar inclinarse aún más a Cuba y para proteger el orden constitucional de la usurpación de la democracia por parte de Maduro”, detalló.

General @vladimirpadrino: Venezuela should be the wealthiest nation in the region. Maduro’s greed and corruption has led to pauperism. FANB’s role in Venezuela’s transition to democracy and prosperity is vital. Stand by the Venezuelan people and Constitution, not Maduro and Cuba.