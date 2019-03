John Bolton: Maduro y su banda de ladrones son culpables de la crisis

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, aseguró este viernes que la crisis que atraviesa Venezuela es consecuencia de las acciones ejecutadas por Nicolás Maduro.

"Lo que está sucediendo en Venezuela es una crisis hecha por el hombre debido a las acciones de Maduro y su banda de ladrones", escribió Bolton en Twitter.

El asesor estadounidense indicó que Estados Unidos y los socios internacionales están dispuestos a ayudar a reconstruir Venezuela.

Asimismo, el funcionario envió un mensaje a Vladimir Padrino López en el que señaló que el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es fundamental para la democracia del país.

"General Padrino López: El papel de FANB en Venezuela en la transición a la democracia y la prosperidad es vital. Colóquese con el pueblo venezolano y Constitución, no con Nicolás Maduro y Cuba", escribió Bolton en Twitter.

What is happening in Venezuela is a man-made crisis due to the actions of Maduro – and his band of thieves. The United States and responsible international partners stand ready to help the Venezuelan people rebuild and prosper. https://t.co/rCGwNouyNM