John Bolton criticó llegada de aviones rusos a Venezuela

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró este lunes que Rusia debería seguir el ejemplo de Estados Unidos y enviar ayuda humanitaria a Venezuela en lugar de apoyar a Maduro enviando aviones bombarderos con capacidad nuclear.

“Los Estados Unidos envían alimentos y medicinas para ayudar al pueblo de Venezuela. En lugar de enviar bombarderos con capacidad nuclear y fuerzas especiales para apuntalar a un dictador corrupto”, publicó Bolton en Twitter.

El funcionario estadounidense comentó que Rusia debería trabajar a la par de la comunidad internacional para apoyar al pueblo venezolano.

Bolton agregó que su país no tolerará que fuerzas militares extranjeras hostiles interfieran con la democracia y seguridad del hemisferio occidental.

“Los Estados Unidos no tolerarán que fuerzas militares extranjeras hostiles interfieran con los objetivos compartidos de la democracia, la seguridad y el estado de derecho en el hemisferio occidental. El Ejército venezolano debe estar con el pueblo de Venezuela”, sentenció.

El comentario del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ocurre luego de que este sábado dos aviones rusos, que transportaban a 99 militares rusos de fuerzas especiales y 35 toneladas de cargamento, aterrizaran en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que el ingreso de fuerzas militares a Venezuela debe contar con la aprobación del Parlamento, hecho que no ocurrió.

