John Bolton condenó la sentencia del TSJ sobre la AN

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, rechazó la sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este lunes, en el que declaran nulas a las directivas de la Asamblea Nacional (AN) en los años 2017, 2018 y 2019.

“La acción de hoy por la Corte Suprema controlada por Nicolás Maduro fue un acto predecible y hueco”, escribió Bolton en su Twitter.

El diplomático señaló que Estados Unidos apoya al Parlamento, única institución a la que reconocen como “democrática y legítima” que realiza un “valiente esfuerzo por restaurar la democracia”.

El TSJ consideró que las actuaciones de las juntas directivas de los años 2017, 2018 y 2019 de la AN son nulas, debido a la "inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo Nacional al no haber dictado las medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución".

