John Bolton: Condenamos la detención de Guaidó por parte de la dictadura

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró este domingo que la detención de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la Presidencia de la República, es un asalto al Estado de derecho.

El consejero del gobierno de Donald Trump señaló que el acto del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fue realizado por la “policía secreta cubana”.

“Condenamos enérgicamente la detención por parte de la dictadura de Maduro al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Tales actos de intimidación perpetrados por la policía secreta cubana patrocinada por Maduro, Sebin, liderado por el general Manuel Christopher Figueroa, representan un grave asalto al estado de derecho en Venezuela”, dijo Bolton en su Twitter.

Guaidó fue detenido en la autopista Caracas - La Guaira cuando se dirigía a un cabildo abierto en Caraballeda, estado Vargas. El encargado de la Presidencia señaló luego de su liberación que los cuidadanos seguirán en las calles.

“El juego cambió, el pueblo va a seguir en la calle. Si querían enviar un mensaje para que nos escondiéramos aquí está la respuesta del pueblo, aquí estamos", dijo Guaidó.

Por otra parte, pidió a Nicolás Maduro el llamado a "elecciones libres, justas y creíbles de acuerdo con principios democráticos y constitucionales.”

