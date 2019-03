Craig Faller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, envió un nuevo mensaje a los militares venezolanos y les pidió que recuerden su juramento.

"El poder para poner fin al sufrimiento de sus ciudadanos y esta pesadilla de hambre y temor, el poder para reclamar la dignidad de Venezuela: ese poder está en sus manos. Recuerden su juramento y hagan lo correcto", dijo Faller.

Hace más de una semana el comandante estadounidense señaló que ningún aliado de su país en la región busca una acción militar en Venezuela.

“Mi trabajo es estar listo en todo momento. Pero hemos estado hablando con nuestros socios y nadie piensa que una opción militar sea una buena idea”, explicó Faller a Reuters.

