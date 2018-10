Investigan paquete sospechoso que enviaron a un local de Robert de Niro

La policía de Nueva York, Estados Unidos, investiga un paquete sospechoso que enviaron a un local propiedad del actor estadounidense Robert de Niro, según fuentes policiales citadas por medios locales.

El hecho ocurrió luego de que en los últimos dos días se detectaran otros paquetes enviados al ex presidente de EE UU, Barack Obama, y a la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton; sin embargo, no hubo riesgo de que fuesen abiertos por ellos.

La policía neoyorquina se llevó el artefacto en un vehículo especial destinado al transporte de explosivos a unas dependencias en las que será analizado.

Las investigaciones arrojaron que el objeto tiene un aspecto similar a los paquetes sospechosos enviados a otros destinatarios en días pasados, entre los que figuraban el antiguo director de la CIA John Brennan y el antiguo fiscal general estadounidense Eric Holder.

En estos casos la remitente que figuraba era la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz y todos los paquetes son analizados en los laboratorios del FBI.