El informe del fiscal especial Robert Mueller concluyó que nadie de la campaña de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ni el propio mandatario conspiraron con las autoridades rusas en los comicios presidenciales de 2016, indicó una carta que divulgó este domingo el fiscal general, William Barr.

"La investigación del fiscal especial no encontró que la campaña de Trump ni ninguna de las personas relacionadas con ella conspiraron o coordinaron con Rusia sus esfuerzos por influir en las elecciones presidenciales de los EE UU de 2016", escribió Barr en una carta enviada a los comités judiciales de la Cámara y del Senado.

De acuerdo con Barr, Mueller indicó que si bien este informe concluye que el presidente no cometió un delito, tampoco lo exonera. De este modo, el documento hecho público este domingo deja "sin resolver si las acciones y la intención del presidente podrían verse como una obstrucción" a la justicia, señaló.

Sin embargo, Barr argumentó que él y su adjunto, Rod Rosenstein, concluyeron que la evidencia que Mueller había reunido no es suficiente para establecer que el presidente cometió una ofensa de obstrucción de la justicia.

La publicación de los hallazgos de Mueller pone fin a unos días de especulaciones, después de que el fiscal especial entregase el informe al Departamento de Justicia este viernes.

Ni Trump ni nadie en la Casa Blanca había recibido de antemano el informe de Mueller y tampoco ha sido informado de su contenido, explicó el portavoz presidencial Hogan Gidley, que le acompaña este fin de semana en su residencia de descanso de Mar-a-Lago, en Florida.

Desde que el viernes se anunciase el cierre de la investigación de Mueller sobre la supuesta confabulación entre el Kremlim y el equipo de campaña de Trump para perjudicar a su rival demócrata, Hillary Clinton, el gobernante se ha mantenido en silencio.

Miembros del Congreso, mayoritariamente demócratas pero también algunos republicanos, han pedido la difusión íntegra del informe, que ha levantado mucha expectación en EE UU.

"Es absolutamente crucial que se divulguen al público tanto el informe completo como las pruebas que lo respaldan", aseguró el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, en un programa dominical de debate en CNN, antes de recibir el resumen de Barr.

A raíz de esta investigación, se ha imputado a 34 personas, incluidos seis ex asesores de Trump (Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopoulos, Michael Cohen, Michael Flynn y Roger Stone) y 26 rusos que probablemente no serán juzgados porque Estados Unidos no tiene tratado de extradición con Rusia.

En los últimos dos años, Trump ha insistido en que esta investigación ha constituido una "caza de brujas" activada por la oposición demócrata y ha negado en todo momento que en la campaña electoral de cara a las elecciones de 2016 hubiera habido un complot entre su equipo y el gobierno ruso para ayudarlo a ganar socavando la candidatura de Hillary Clinton.