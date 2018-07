“Me retiro de cardenal pero no me voy”

La Arquidiócesis de Caracas celebró ayer en la mañana la misa de acción de gracias y despedida del cardenal Jorge Urosa Savino, en la iglesia Nuestra Señora de la Chiquinquirá, en La Florida, con motivo de su jubilación, tras 35 años de servicio episcopal. El papa Francisco aceptó su renuncia cuando el arzobispo puso su cargo a la orden por alcanzar el límite de edad de 75 años.

Junto con el cardenal, concelebraron la misa el obispo auxiliar de Caracas, Tulio Ramírez, el arzobispo de Cumaná, Jesús González de Zárate, y obispos de diferentes diócesis del país. Gran cantidad de feligreses, asistieron a la misa y participaron con cantos y oraciones. “Es un honor acompañar a nuestro cardenal en su despedida, en tantos años de servicio a Dios y siempre estará presente en los corazones de todos nosotros y de Venezuela”, aseguró monseñor Ramírez.

El cardenal Urosa Savino, durante la ceremonia, expresó que no dejará a los venezolanos y seguirá apostando por la paz en Venezuela. “Me retiro como arzobispo, pero no me voy de mi país y seguiré luchando por la defensa de los derechos del pueblo venezolano”, detalló. Enfatizó que los venezolanos deben recuperar la fe para la reconstrucción de la sociedad. “Esta situación que atraviesa Venezuela, la podemos superar si recuperamos y fortalecemos nuestra fe en Cristo”, dijo.

También aplaudió el nombramiento del administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, el cardenal Baltazar Porras Cardozo y dirigió una oración para la paz del país. “Con amor y respeto recibamos a nuestro nuevo cardenal, el día 24 de julio, que seguirá en el servicio a Dios y para ustedes”, dijo a la feligresía caraqueña.

El alto prelado también aseveró que seguirá acompañando al pueblo en medio de las dificultades y el reto de la Iglesia es seguir anunciando a Jesucristo. “Sigo con el pueblo en esta crisis; Jesucristo nos alienta, nos guía, nos da esperanza y solo Él es nuestro salvador”, puntualizó.