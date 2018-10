Trophy Chaser irá hoy a su prueba de fuego

El potro Trophy Chaser está listo para enfrentar a los nueve rivales que le saldrán al paso esta tarde en los 1.600 metros del Champagne Stakes, que se disputara en Belmont Park, con la monta de Júnior Alvarado y el entrenamiento de Juan Carlos Ávila.

El hijo de Twirling Candy en European Union, que en su más reciente presentaciones impuso por más de 15 cuerpos de ventaja en Gulfstream Park, buscará el boleto para competir en la Breeder’s Cup Juvenile anunciada para la primera semana de noviembre en Churchill Downs.

“Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que el potro llegue en perfectas condiciones a la carrera y la distancia de1.600 metros lo debe favorecer”, afirmó el entrenador Juan Carlos Ávila en una entrevista que le realizó Darwin Vizcaya para el programa Nyraenespañol.

Ávila también manifestó que se ha adaptado al ambiente en Estados Unidos y el compromiso de esta tarde será el más importante de su carrera como entrenador.

“Las siete carreras internacionales que gané en la Serie Hípica del Caribe y los 3.000 triunfos conseguidos durante mi carrera en Venezuela quedaron atrás. No es fácil este es otro sistema de trabajo y, gracias a Dios, me he adaptado a él”, enfatizó el destacado preparador.

Por su parte, el jinete Júnior Alvarado agradeció a los propietarios y al entrenador del caballo Trophy Chaser por la oportunidad que le dieron para montarlo en una de las carreras de mayor importancia de Belmont Park.

“Ejercité al potro y lo hizo en destacada forma. Creo que se apoyará en su velocidad para buscar las primeras posiciones desde la partida y tratar de sorprender”, escribió el sobresaliente jinete que realiza campaña en los hipódromos de Nueva York.