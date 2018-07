Suspendidas las carreras de ayer en La Rinconada

Una falla eléctrica que afectó la transmisión satelital a los centros hípicos, originó la suspensión del programa de carreras de ayer en el hipódromo La Rinconada.

El Instituto Nacional de Hipódromos publicó en su cuenta de Twitter: “debido a fallas técnicas, la reunión número 45 a efectuarse el domingo en La Rinconada fue suspendida. En las próximas horas se informará su nueva programación”.

No es la primera vez que este tipo de falla origina la cancelación de los programas de carreras en los hipódromos venezolanos con el perjuicio que origina a los purasangre que son preparados y medicamentados para determinadas competencias, así como a los aficionados hípicos.

Las autoridades no informaron para cuando se reprogramarán las copas Iraquí y Lady And Me, pautadas como las más importantes de la jornada en recorrido de 1.500 metros y el resto de las competencias.