Roberth Capriles: “Mi objetivo es montar en Estados Unidos”

El jinete Roberth Capriles, perteneciente a la generación de relevo y poseedor de un inigualable estilo que le ha permitido ubicarse en el primer lugar de la estadística en La Rinconada, afirmó que su meta primordial es montar en los hipódromos más importantes de Estados Unidos y mantener el mismo ritmo ganador que ha tenido hasta ahora.

Capriles, nacido el 11 de abril de 1998 en Punto Fijo, estado Falcón, finalizó tercero en el campeonato de 2017 ganado por Cipriano Gil con 77 victorias. Va rumbo a conseguir su primer Casquillo de Oro en el principal circuito hípico del país.

“Desde muy pequeño mi padre me llevaba a presenciar las carreras en el hipódromo de Paraguaná y allí nació mi ilusión por montar caballos de carrera. Luego de trabajar en las caballerizas, tuve el permiso y conseguí mi primera victoria con el ejemplar Charol, en una carrera de 1.200 metros”, recordó el látigo que cuenta con el asesoramiento de Hernán Rengifo, hijo de del ex jinete con el mismo nombre y hermano del recordado látigo Roger Rengifo.

El jinete, que se convirtió en el primer falconiano en ganar el Clásico Fuerza Armada, hazaña alcanzada en pasado 5 de julio en La Rinconada con el ejemplar Gran Will, afirmó que diariamente ejercita entre 8 y 10 ejemplares y considera que su éxito se debe a la constancia, trabajo, dedicación y amor por la hípica.

“Aún no he recibido ofertas para montar en Estados Unidos, pero estoy preparando la documentación, ya que si se me presenta la oportunidad no lo pensaré dos veces, debido a que esa es una de las metas de la mayoría de los jinetes que corremos en La Rinconada. Me gustaría comenzar en Gulfstream Park, óvalo en el que entrenadores y colegas ocupan los primeros lugares del campeonato”, afirmó el jockey que tiene entre sus en sus admirados al campeón Emisael Jaramillo, ganador de 14 estadísticas en Venezuela y una en Florida.

“Indudablemente que Jaramillo es un ejemplo digno de seguir por los jóvenes que incursionamos en la competitiva profesión, ya que se trata de un látigo que ha demostrado sus condiciones contra destacados colegas en el exterior, al igual que el zuliano Javier Castellano. También debo reconocer las cualidades de Rigo Sarmiento y Santiago González. Otro que contaba con un estilo excelente fue, el lamentablemente desaparecido, Roger Rengifo”, enfatizó el líder del campeonato del óvalo de Coche.

El joven fusta alcanzó el grado de profesional con la yegua Rosemont en la Copa El Corsario de 2017 y entre sus victorias selectivas se destacan los clásicos Fuerza Armada, República Bolivariana de Venezuela, Cruz del Ávila y José Antonio Páez, entre otros.

“Uno de los entrenadores que me brindó apoyo en mis comienzos fue Juan Carlos Ávila, con el que formé una yunta que visitaba regularmente el recinto de ganadores y conseguí mis primeras victorias selectivas”, enfatizó.

Capriles considera que cada triunfo es importante y se siente mejor montando a los ejemplares rápidos, pero también le saca mucho partido a los atropelladores. “Quiero seguir trabajando y espero contar con el apoyo de los entrenadores y propietarios para mantener el promedio con mis conducidos”, afirmó el jockey sensación del momento en el circuito caraqueño, que reconoció no tener problemas con la balanza. “Luego de finalizar los traqueos asisto al gimnasio para mantener las condiciones”, dijo.

Con relación a la Gala Hípica de Caracas, que se celebrará la primera semana de septiembre en La Rinconada, el jinete afirmó que tiene compromisos de primer orden y puede conseguir la victoria en las carreras más importantes del evento. “No se olviden de mis conducidos, ya que se encuentran listos para cruzar la meta en el tope del marcador”, enfatizo.

77 carreras ha ganado el falconiano hasta el momento en el óvalo de Coche”