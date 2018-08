Júnior Alvarado ganó un clásico y Yorvit Torrealba triunfó en EE UU

El jinete venezolano Júnior Alvarado conquistó un clásico en el hipódromo de Saratoga, Nueva York y el ex pelotero Yorvit Torrealba consiguió su primera victoria como propietario en Gulfstream Park.

El barquisimetano impuso a la yegua Frostie Annie en el Saratoga Dew Stakes, con premio de 100.000 dólares, en la que fue la sexta victoria consecutiva y la décima tercera en la campaña de la entrenada por Rudy Rodríguez, que respondió como la favorita de la carrera.

Alvarado llegó a 14 victorias en el óvalo de Nueva York y se ubicó en la casilla número nueve de la estadística que dominan los hermanos puertorriqueños Irad y José Ortiz, sobre el venezolano Javier Castellano.

El ex pelotero Yorvit Torrealba consiguió su primera victoria como dueño de caballos en el óvalo de Gulfstream Park, Florida, con la yegua Milbra, ganadora de la sexta prueba del jueves con la monta de Leonel Reyes Ramos y el entrenamiento de Oscar González.

El ex grandeliga, que también fue ganador clásico en La Rinconada con su ejemplar Gran Onofre, publicó en su cuenta de Twitter: “Gracias a Dios por mi primera victoria en Estados Unidos y espero seguir visitando constantemente el recinto de ganadores”.

Torrealba, declaró en una oportunidad ser amante de los purasangre.

“De pequeño, mi papá me llevaba a algunos lugares para montar caballos. Era una de mis cosas favoritas, pero hace algún tiempo fui La Rinconada y me gustó ese mundo. Tuve la dicha de comprar un caballo llamado Go Rockies, ganador de pruebas selectivas y a Gran Onofre, ejemplares que me brindaron muchas satisfacciones. Ganar una carrera es una sensación maravillosa”, dijo el deportista.

Hoy se correrá en Valencia. Un total de 11 competencias fueron programadas para esta tarde en el hipódromo de Valencia con el juego de 5 y 6 como la principal atracción de la jornada que está anunciada para comenzar a la 1:00 pm.

No se conformaron carreras selectivas y una de las más importantes será la cuarta prueba, exclusiva para ganadores de dos carreras en 1.300 metros y en la que King of Flight saldrá como uno de los favoritos.