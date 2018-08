Jorge Zeta galopó el Clásico Guardia Nacional Bolivariana

El campeón Jorge Zeta se reivindicó en los 1.600 metros del Clásico Guardia Nacional Bolivariana disputado como la prueba más importante en La Rinconada.

El caballo del haras Los Caracaros que presentó Héctor Reyes y montó Jaime “Pocho Lugo”, para los colores del stud Tato Zeta, consiguió su victoria número 11 en 17 actuaciones, luego de desplazar al puntero Príncipe Miguel en el poste de los 400 metros finales y superar cómodamente al doble coronado Ocean Baby, que ocupó el segundo lugar delante de Diego Ramón. Cuarto finalizó Príncipe Miguel y cerró el marcador Mar Negro.

Jorge Zeta es un hijo de League of Nations, en Risotto, por Kiss S, ganador de los títulos como Caballo del Año, Campeón Maduro y Campeón Fondista en 2015, en La Rinconada, que también triunfó en el hipódromo Presidente Remón de Panamá.

Velocidad. Attraction derrotó a los ocho ejemplares que le salieron al paso en la Copa Catire Bello, efectuada como quinta válida del 5 y 6 en 1.300 metros.

Guiado por Cipriano Gil y entrenado por Ramiro Caldeira, dejó en el segundo puesto a Mike And Six. El tercer lugar fue para Batalantón y cuarto terminó American River.

Lelamuti sorprendió. Con la conducción de Ubaldo Cacique y entrenamiento de José Francisco D’Angelo, la yegua del haras Paumar triunfó en la prueba que se disputó en reconocimiento a la triple coronada Front Stage.

La hija de Keep Thinking en Royalty Rules, por Roman Ruler, corrió colocada entre las intermedias para hacer efectiva una atropellada que comenzó a desarrollar en los 400 metros finales. El segundo lugar correspondió a la favorita Rosemot. Tercera llegó Go Taquillera y cerró Plus Ultra.