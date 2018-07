Jinete mexicano se lesionó y su caballo murió durante entrenamiento

Víctor Espinoza, ganador de la Triple Corona del hipismo estadounidense, se rompió una vértebra en el cuello al caer este domingo de su caballo, que murió repentinamente mientras entrenaba en el hipódromo de Del Mar Racetrack, EE UU.

Pese a la gravedad de la lesión, se espera que el jinete mexicano se recupere completamente, según su agente.

El agente Brian Beach dijo que a Espinoza le diagnosticaron una fractura de la vértebra C-3 en el cuello y una lesión fuerte en el hombro izquierdo, lo que le produjo dolor y entumecimiento en el brazo izquierdo.

"Ya recuperó cerca del 50% de las sensaciones", declaró Beach. "Los médicos son optimistas de que se recuperará completamente con bastante rapidez", agregó.

Beach indicó que Espinoza, quien guió a American Pharoah a la codiciada Triple Corona del Derby de Kentucky, Preakness Stakes y Belmont Stakes en 2015, no sufrió parálisis u otro tipo de fractura.

El mexicano salió despedido del caballo Bobby Abu Dhabi, ganador del Kona Gold Stakes, cuando el potro cayó repentinamente sobre la línea de meta.

El propietario, Brian Trump, tuiteó que el caballo murió de "paro cardíaco repentino".

It is with great sadness that I can confirm this morning we lost our boy, BOBBY ABU DHABI to a sudden cardiac arrest on the track. While we are deeply saddened and heartbroken by this loss our thoughts are currently with HOF jockey @VictorEspinoza. Please keep him in your prayers pic.twitter.com/sp30wUqYH7