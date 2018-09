El jinete Cipriano Gil tiene cinco montas el domingo

El jinete Cipriano Gil, ubicado en el segundo lugar del campeonato de La Rinconada, tendrá cinco compromisos de primer orden para la jornada que se realizará el próximo domingo.

Capriles, ganador del Casquillo de Oro de la pasada temporada, será el encargado de conducir a Diego el Grande en la cuarta de la jornada, un entrenado por José Francisco D’Angelo que se enfrentará contra los ganadores de una carrera en 1.100 metros.

Su segundo compromiso será la yegua Falconia en la sexta de la jornada en recorrido de 1.200 metros.

“Mi conducida ha mejorado y tiene como conseguir su primera victoria en el óvalo de Coche”, dijo el jockey que mantiene destacado promedio con sus guiados.

Chabella Princess, una de las cotizadas en la séptima, será su tercera responsabilidad dominical.

“Está corriendo bien y la agrupación no es una gran cosa. Creo que estará decidiendo en los finales”, acotó el ganador del Clásico Sprinters con el ejamplar Atraction, durante la celebración de la Gala Hípica de Caracas.

En la primera válida para el 5 y 6 será el encargado de montar a Another Illusion, ejemplar que ha mejorado en los entrenamientos y cerrará en la sexta válida con My Little Nuni, una entrenada por Carlos Alberto Arteaga que está lista para la foto.

La Orlyana es el más ganador. El establecimiento de cría ubicado en el estado Anzoátegui, domina la estadística en el óvalo de Coche con 85 victorias y 342.528 bolívares soberanos, seguido por La Primavera con 61 visitas al recinto de ganadores y producción de 213.698 bolívares. El tercer lugar corresponde a Los Caracaros, con 66 lauros y 198.947 bolívares.

La Orlyana realizará la presentación con opción de 30 potrillos el la Escuela de Equitación de Fuerte Tiuna.