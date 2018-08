Javier Castellano lucha por la estadística en Nueva York

Los jinetes y entrenadores venezolanos que cumplen campaña en los hipódromos de Estados Unidos mantuvieron destacado promedio durante el pasado fin de semana y se mantienen en la lucha por las primeras posiciones de las estadísticas.

Javier Castellano consiguió tres victorias en Saratoga y se ubicó en el segundo lugar del campeonato.

El zuliano llegó a 23 triunfos y 1.857.637 dólares para empatar el segundo puesto con el panameño Luis Sáez, en el certamen que domina el puertorriqueño Irad Ortiz con 29 visitas al recinto de ganadores y 2.602.365 dólares.

Júnior Alvarado, colocado en el puesto nueve en la zafra de Nueva York con 13 victorias y 804.848 dólares, conquistó tres pruebas.

Emisael Jaramillo y Samy Camacho igualados en el segundo puesto de Gulfstream Park, ganaron en dos ocasiones para llegar a 23 lauros.

El campeonato lo domina el estadounidense Tyler Gaffalione con 36 triunfos y 1.036.136 dólares.

El entrenador venezolano José Garóffalo consiguió su victoria número 400 en Estados Unidos al presentar en impecables condiciones al ejemplar Sub Factum, en Gulfstream Park, con la monta de Nik Juárez.

Garóffalo comenzó a entrenar en Estados Unidos en 1999 y ha llegado segundo en 431 oportunidades y tercero en 398 ocasiones.

Edgar Pérez, Carlos Villasana, Eduard Kennis, José Armando Bracho, Roimes Chirinos, Frank Reyes, Keiber Coa, Pedro Requena, Charle Oliveros, David Boraco, Carlos Andrés Olivero, Agustín Bezara y Juan Carlos Ávila, también se destacaron en los hipódromos estadounidenses.

My Racing Mate selectivo. Los ejemplares Luna Bonita y My Racing Mate, ganadores de las careras más importantes de La Rinconada, llegaron en óptimas condiciones a sus respectivos establos y se prepararán para participar en las carreras de la Gala Hípica de Caracas anunciada para la primera semana de septiembre, con siete competencias selectivas.

Luna Bonita se impuso de punta a punta en el Clásico Gustavo Ávila con la conducción de Jaime “Pocho” Lugo y entrenamiento de Miguel Mejías para los colores del stud Ferálico.

My Training Mate, guiado por Félix Vásquez y presentado por César Cachazo, se anexó el Clásico Millard Ziadie, luego de una intensa lucha por el primer puesto con One Way.