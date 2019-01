Haley aseguró que Bolsonaro será amigo contra la dictadura en Venezuela

Nikky Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), escribió vía Twitter que Jair Bolsonaro, nuevo presidente de Brasil, será otro mandatario que se "una a las luchas en contra de las dictaduras en Venezuela y Cuba".

“Felicitaciones al nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro. Es importante tener a otro país amigo, líder en América del Sur, que se unirá a la lucha contra las dictaduras en Venezuela y Cuba, y que claramente entiende los daños de que China expanda su influencia en la región”, escribió Haley.

Jair Bolsonaro se juramentó como nuevo presidente de Brasil, este martes en la ciudad de Brasilia, en la que estuvieron diversos mandatarios de Latinoamérica y fue felicitado por el presidente de EE UU, Donald Trump, por su discurso vía Twitter.

Congratulations to Brazil’s new President Bolsonaro. It’s great to have another U.S.-friendly leader in South America, who will join the fight against dictatorships in Venezuela and Cuba, and who clearly understands the danger of China’s expanding influence in the region.