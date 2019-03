EE UU: Guaidó es un presidente legítimo, no un autoproclamado

Robert Palladino, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, felicitó al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por haber ingresado exitosamente al territorio venezolano y aclaró a los medios internacionales que no se trata de un mandatario "autoproclamado".

"Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional (AN), y Maduro usurpó la presidencia de Venezuela, por lo tanto, el presidente legítimo del país es el jefe del Parlamento. Como mandatario ha designado diplomáticos ante muchos países e instancias multilaterales. La comunidad internacional debe respaldar a la AN y a Guaidó en sus esfuerzos para lograr una restauración pacífica de la democracia en Venezuela", indicó Palladino durante una rueda de prensa.

Guaidó regresó al país este lunes luego de haber realizado una gira regional y haber sostenido encuentros con jefes de Estado de América Latina. El también presidente de la Asamblea Nacional tuvo una reunión este martes, luego de su llegada, con centrales sindicales de todo el país para continuar la agenda política de cambio en la nación.

A pesar de su retorno, funcionarios estadounidenses alertaron que funcionarios de Maduro aún podrían ejercer medidas judiciales o incluso detener al dirigente político, por lo que instaron a la comunidad internacional a monitorear la situación con detenimiento.

.@statedeputyspox: The United States applauds the people of #Venezuela for their actions to create a peaceful democratic transition, and congratulates Interim President @JGuaido on his successful diplomatic efforts in the region and safe return to Venezuela. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/H6ea3EDC6K