Venezuela exportará un millón de barriles diarios de crudo a China

El presidente Nicolás Maduro anunció que la nueva meta es exportar 1 millón de barriles diarios de petróleo solo para China, a través de la empresa China National Petroleum Corporation.

La información la dio a conocer en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. No detalló cuánto aportará la nación asiática, pero calculó que ambos países deberán invertir 5 millardos de dólares para alcanzar esa meta, a más tardar en agosto de 2019.

Agregó que con apoyo de los chinos se lanzará el cuarto satélite venezolano –el Guaicaipuro–, con el cual, incluso, se podrá tener una red social propia. También servirá para la actualización de Cantv y de la plataforma de Internet.

En la conferencia, el mandatario nacional tuvo varios rostros o actitudes. En un gesto de mal humor se negó a contestar al periodista de AFP, Estaban Rojas, sobre la imputación de delito de instigación al odio de dos bomberos de Mérida que hicieron un video con una parodia con un asno. “No te voy a contestar esa pregunta. No la voy a responder”. Luego, le preguntó a Rojas: “¿Dónde te graduaste tú? Te dictaron esa pregunta desde Francia, ¿verdad?”, y agregó: “No te voy a contestar, este no es el nivel, compadre; te saliste de nivel. Te vas a hacer, eso sí, viral en las redes”.

De vuelta a Estambul

Una vez más se refirió a su visita al famoso restaurante del famoso chef turco Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae. Afirmó: “Nusret, pronto vuelvo a Estambul para que nos volvamos a ver. Gracias por los regalos que me diste”. Luego relató que recibieron su atención personal. “No lo conocía, nos dimos como cien abrazos y luego me acompañó a un recorrido a un museo que está allí, del imperio otomano, de más de 700 años”, subrayó. En tono de sorna, imitó la forma como Nusret le colocó sal a las carnes y dijo que si los opositores necesitaban que les enseñaran, él estaba dispuesto a hacerlo.

Al secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, le advirtió que si quería una invasión militar en Venezuela: “Prepare su fusil. Aquí lo esperamos”.

Aseguró que en Venezuela es inviable una invasión porque cuenta con la FANB, la población y un gobierno que impedirá cualquier acción de esta naturaleza, como lo ha estudiado Estados Unidos en el pasado.

Afirmó que entre marzo y mayo hubo tres intentos, y aseguró que Francisco Báez tenía previsto dar un golpe de Estado en octubre, “pero no podrá. He denunciado este hecho”.

Al ser interrogado sobre la solicitud del presidente de Fedenaga, Armando Chacín, de establecer en un dólar por kilo el precio de la carne, Maduro respondió:

“Yo no he escuchado esas declaraciones de Fedenaga, pero quien las haya hecho es un delincuente, rolo de irresponsable. Él quiere cobrarle en dólares la carne de ganado venezolano, que come pasto venezolano y es criado en Venezuela. Te quiero ver la cara, delincuente”, expresó.