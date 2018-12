"Situación nefasta", el deterioro de la situación política de Venezuela

"Situación Nefasta", así describió el diario El País el deterioro del panorama políticio social de Venezuela que está llevando al país a unas cotas de precariedad material debido a que no existe ningún ámbito de la vida cotidiana que no se vea afetcado negativamente por el gobierno.

En las elecciones municipales celebradas el pasado domingo solo se registró la participación de 72,6% de los venezolanos quienes decidieron no salir a votar y con más de tres millones de personas que han abandonado el país para buscar mejores oportunidades, el presidente Nicolás Maduro "sigue enrocado en acusar a la conspiración" por la comunidad internacional del fracaso de su gestión.

"No es de extrañar que ante la preocupante situación en Venezuela algunos políticos no venezolanos que en el pasado defendieron al régimen bolivariano consideren, acertadamente, que la actuación de Maduro no tiene disculpa alguna", reza el escrito.

Las declaraciones de Pablo Iglesias, quien subrayó que “la situación política y social es nefasta”, son otro indicativo más de que la deriva de Maduro está alejando incluso a quienes más han apoyado su proyecto frente a toda crítica. Iglesias añadió refiriéndose a sí mismo que “rectificar en política está bien”.

Lea la nota completa en El País