Rafael Ramírez: "A Maduro se le acabó el tiempo y al madurismo"

Rafael Ramírez habló acerca de su gestión como ministro del Petróleo y de las gestión del presidente Nicolás Maduro desde que asumió el poder.

"A Maduro y al madurismo se le acabó el tiempo. Es decir, en cinco años han destrozado el país. Vamos a ponernos en el año 2012, parece que hubiera sido hace cien años. No, fueron hace tan solo seis años", indicó el político en una entrevista para El Pitazo.

Ramírez acotó que todas las obras que fueron realizadas por el chavismo ya no funcionan.

"Nicolás destrozó esa empresa desde el primer año. Hay un tremendo proceso de desabastecimiento y el gobierno lo que hizo fue desarticular y desaparecer la empresa de la alimentación. Este es un país disfuncional, nada funciona", explicó.

"Este gobierno no tiene más tiempo, no tiene más chance y el país no lo aguanta. Si ellos no se quieren convencer de eso, creo que el país se lo va a indicar. El país no aguanta":

Con información de El Pitazo.