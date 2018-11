Lo que dijo Lacava sobre las elecciones estudiantiles de la UC

Rafael Lacava, gobernador del estado Carabobo, calificó de malandros a los dirigentes estudiantiles de la Universidad de Carabobo aglutinados en la plancha electoral de Marlon Díaz, que van a participar en los comicios universitarias el próximo 14 de noviembre.

"La intención mía no es otra que sacar a la universidad del hueco en el que está, y propiciar un cambio de las autoridades. Le han hecho mucho daño. Esos malandros han intentado manipular la ayuda que yo he dado a la Universidad de Carabobo", indicó Lacava durante una entrevista radial la noche de este lunes.

El mandatario regional aseguró que las autoridades ofrecían comida de los comedores universitarios en las redes sociales.

"Ellos creían que eran intocables. Esperemos que ese comedor lo pueda administrar gente que no sea bachaquera. Han destrozado la universidad y no se quieren ir. La tienen como una cueva para delinquir. No tengo interés político en la universidad, pero creo que los estudiantes deben votar en contra de esos malandros", aseveró.

Las elecciones estudiantiles de la UC han provocado polémicas debido a la detención de Iván Uzcátegui, presidente de la FCU-UC, y Ramón Bravo, director de comedores, quienes fueron privados de libertad por presuntos delitos de peculado doloso y agavillamiento, a pesar de que se demostró en una experticia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que no hubo corupción en el manejo del comedor de la UC.