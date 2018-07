Pedro Carreño reiteró ataque a Colombia si EE UU invade Venezuela

Pedro Carreño, diputado a la asamblea nacional constituyente (ANC), indicó que el país debe prepararse para un ataque militar hacia Colombia si Estados Unidos invade Venezuela.

“Le decimos al pueblo colombiano, que presión militar desde Colombia el país será el centro de la guerra. No es que estoy amenazando, no dije que vamos a invadir Colombia, no. La agresión sistemática y recurrente al pueblo venezolano, al gobierno y a nuestra esperanza de un justo más humano viene desde allá”, dijo Carreño en una entrevista para Blu Radio.

El diputado de la ANC expresó su desconfianza hacia las declaraciones de Juan Manuel Santos e Iván Duque en las que rechazan una supuesta invasión a Venezuela.

Lea la nota completa en Blu Radio.