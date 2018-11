Padrino: Buscaremos a grupos guerrilleros y los sacaremos de Venezuela

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, aseguró este viernes que dio la orden de buscar a cualquier grupo "narcotraficante o guerrillero" que agreda a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del país.

"¿Cómo es que protegemos al ELN y viene el ELN a agredir a nuestra FANB? ¿Cómo es que nuestra sangre se ha derramado en Amazonas haciéndole frente a esto?", cuestionó López durante un acto de investidura en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela.

El general del cuerpo castrense aseguró que dio la orden de buscar a todos los grupos irregulares que operan en Amazonas.

"Ayer pedí prudencia para no caer en las tentaciones de los falsos positivos que quieren sembrar en la frontera, pero a los coroneles y almirantes les he dicho, con mucha claridad, que nosotros vamos a buscar hasta el último grupo, llámese como se llame, irregular, narcotraficante o guerrillero. Vamos a ir por ustedes. Esta sangre derramada no se va a quedar así", aseveró el ministro, y añadió que no renunciará a la ofensiva para hacer respetar la soberanía del país.

"Vamos a defender a nuestros soldados. No los vamos a permitir. Fuera de Venezuela, no renunciaremos a la ofensiva. El presidente constitucional de la República ha fijado posición y nosotros también", indicó.

Este domingo tres miembros de la FANB murieron en un enfrentamiento con grupos paramilitares en Amazonas. Varios partidos políticos denunciaron que los militares murieron en enfrentamientos con el Ejército Nacional de Liberación, una asociación militar guerrillera oriunda de Colombia.