Oficialista se quejó del monto del salario depositado semanalmente

Henrique Hechepe, ciudadano venezolano oficialista, dijo en Twitter al presidente presidente Nicolás Maduro que lo que cobró de su monto semanal de sueldo no le alcanzó para poder comprar los productos de la canasta básica y poder reparar su vehículo que se encuentra accidentado.

"Señor presidente Nicolás Maduro me acaban de depositar una semana de salario: Una mortadela 180 bolívares, un kilo de queso en 400 bolívares, un cartón de huevos en 200 bolívares y se acabó", expresó Hechepe mediante Twitter.

Hechepe quien se consideró "un empleado público honesto" indicó que no recibe las cajas de alimentación del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

El ciudadano oficialista dijo que debe pagar 20 bolívares diarios porque tiene su vehículo accidentado.

"Eres chavista de corazon hermano, con eso usted puede vivir tranquilo, para que quiere carro? eso es de pity yankees, con hambre y desempleo con Maduro te resteas", aseguró Luis Briceño, usuario de Twitter.

Por otro lado, una usuaria de Twitter comentó que todo empleado público recibe su caja CLAP.

