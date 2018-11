NYT: Cómo Andrade se hizo multimillonario mientras Venezuela colapsaba

Un artículo publicado por el diario de Estados Unidos The New York Times relató cómo Alejandro Andrade, ex tesorero nacional de Venezuela, logró hacerse multimillonario, mientras Venezuela experimentaba un declive económico, político y social.

En la nota, escrita por el periodista Nicholas Casey, aseguró que cuando la familia Andrade salió del país vivió en una mansión de Florida rodeada de caballos de exhibición, lo que sorprendía a sus vecinos, reseñó The New York Times.

"¿Cómo podría ser que un empleado del gobierno tuviera 60 caballos?", preguntó Franklin Hoet-Linares, abogado venezolano que vive a poca distancia de la casa de Andrade.

La nota agregó que funcionarios del gobierno, empresarios y líderes militares venezolanos que se fueron del país hicieron una fortuna gracias a la desviación de miles de millones de dólares, lo que habría provocado el colapso del país.

Además, se explica que Alejandro Andrade aceptó una importante cantidad de sobornos, entre los que se encontraban tres aviones privados, un yate, caballos y relojes de alta gama.

