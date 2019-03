El mensaje que envió Lacava antes de ser operado en Carabobo

Rafael Lacava indicó este domingo que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días en la unidad de dermatología del Hospital Central de Caracabo.

“Estoy en el servicio de dermatología en el Hospital Central de Carabobo, en donde me someteré a una intervención quirúrgica, pero no les diré de qué, debido a las condiciones que tiene esta instalación”, indicó Lacava en un video difundido en sus redes sociales.

El dirigente oficialista le dedicó un mensaje a los cibernautas que lo siguen, enfatizando que aún no es el momento de su muerte y que pronto regresará a la gobernación del estado Carabobo.

“A los pavosos les digo que todavía no me voy a morir y tendrán que esperar algún tiempo más hasta que nuestro señor así lo decida”

En diciembre de 2018, Lacava confesó que fue operado de cáncer en un riñón sin ofrecer detalles del caso.

