Maduro a la Asamblea Nacional: “Tienen montado un show mediático”

Nicolás Maduro calificó este viernes como “un show mediático” las acciones de la Asamblea Nacional luego de tomar acciones ante el desconocimiento de su investidura.

“Ya tenemos muchas experiencias de esta característica. Esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización. Es el mismo grupo de muchachitos que dirigió las guarimbas. Esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización. No nos apeguemos a los show”, dijo Maduro durante una reunión en la Cancillería.

Alegó que los dirigentes opositores no tienen la capacidad para llevar a cabo un proceso que niegue su establecimiento en el poder. "La oposición venezolana no tiene fuerza, liderazgo, programa, ni capacidad para gobernar Venezuela. No tiene un cuerpo de dirección, no tiene un dirigente, un líder. Están en una etapa aventurera de improvisación", alegó.

"La derecha venezolana no está facultada para asumir el poder en Venezuela, y si quieren llegar al gobierno que se inscriban en las próximas elecciones, lo demás es un show", apuntó.