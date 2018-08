Maduro arremetió contra Jaime Bayly al presentar pruebas de “atentado”

Durante una extensa alocución en la que presentó lo que considera las "pruebas" del atentado en su contra, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra el escritor y periodista peruano Jaime Bayly.

Maduro pidió que se mostrara un video en el que se ve a Bayly comentando, en el programa de televisión que tiene en Estados Unidos, que ya sabía del atentado y que apoyó esta iniciativa.

“Me enteré del plan durante la semana. Mis fuentes, que generalmente son confiables, me llamaron, me conminaron a una reunión. Yo no quería ir porque soy perezoso, pero fui y los escuché. Me dijeron: ‘El sábado vamos a matar a Maduro con drones, hemos probado los drones en Caracas, funcionan’. Y yo les dije: ‘Hágale, vamos para adelante’”, dijo Bayly en su programa.

Asimismo, el peruano afirmó que, según sus fuentes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no intervendrá en la crisis en Venezuela, y que la situación deberá ser solucionada por los venezolanos.

“Tengo buenos amigos en Washington, en la Casa Blanca, y sé, de fuentes muy confiables que Trump no se va a meter en Venezuela, no va a intervenir (…) Entonces los gringos van a tratar de ayudar a los rebeldes venezolanos, pero este es un problema que tienen que arreglar los propios venezolanos ahí dentro. Ahora bien, sí, con ayuda logística y tecnológica de los gringos”, continuó.

También afirmó que Maduro ya se llevó un primer susto pero que van a venir más.

Jaime Bayly afirma que él "se enteró del plan durante la semana", que asistió a una reunión en Miami donde se informó del atentado. "Esta es una conspiración, y vendrán otras, cuyos autores son todos ex militares y ex policías venezolanos". pic.twitter.com/2h2IDUwoJG — Jorge Recio (@jorgeluisrecio) 7 de agosto de 2018

“Esta es una conspiración y vendrán otras, cuyos autores son todos hombres de honor, militares, policías, ex militares, ex policías venezolanos. Esta no es una conspiración de intelectuales o de artistas”, afirmó.

Por su parte, Maduro puso el foco en el rol de Washington en el atentado en su contra.

"Más allá de los problemas de conducta de este presentador periodista (...) está la gravedad de que desde un canal de televisión de los Estados Unidos (...) se dice que se ha conocido previamente el intento de asesinato de un presidente de la República, que se apoya ese intento de asesinato, y que vendrán nuevos intentos", comentó.

"Es fácil que desde un canal de televisión de Estados Unidos se mande a matar a un presidente. ¿Qué pasaría si un periodista fanfarrón como este, desde una televisora de Venezuela, mandara a asesinar al presidente de Estados Unidos? Lo enjuiciaríamos, porque eso es un delito grave", agregó.

El gobierno de Venezuela emprendió una ofensiva contra los autores intelectuales de un atentado contra Maduro, con el anuncio de un proceso para enjuiciar a diputados opositores, uno de los cuales, Juan Requesens, fue detenido el martes.