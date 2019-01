Líder de La Piedrita: “Si no hay pernil no importa, pero tenemos patria”

Valentín Santana, líder colectivo del sector La Piedrita, de la parroquia 23 de Enero, aseguró que la población oficialista a la que no le importe la entrega del pernil está invitada a “defender la patria” el 10 de enero, fecha en la que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hará la juramentación para el nuevo periodo.

“Este mensaje va dirigido a quienes sienten a la patria hasta en las vísceras para invitarlos para el día 10 de enero a defender a la patria. A los que no están pendientes si les dan o no un pernil, a los que verdaderamente aman a Hugo Chávez, esos son los que tienen que estar en la asamblea nacional constituyente defendiendo a la patria y a la revolución”, dijo en un video difundido en Twitter.

Aseguró que no importa tener un pernil porque “tenemos patria” y destacó que la defenderán con las armas.

“Aquellos que los que estén pendientes de comerse un pernil o que le den una bolsa de comida eso no lo queremos, eso no lo necesitamos. Hoy decimos ‘Nicolás: cuenta con este pueblo consciente que ama a nuestro comandante Hugo Chávez. Si no hay pernil no importa, pero tenemos patria y esa patria la vamos a defender con un fusil en la mano”, comentó.