Juan Simoza: Ministerio de Alimentación es un monstruo burocrático

Juan Simoza, presidente del Frente de Izquierda Müller Rojas, calificó de monstruo burocrático y corrupto a las autoridades del Ministerio de Alimentación. A su juicio, estas personas deben salir de sus puestos de trabajo.

“Tienen un negocio en contra del pueblo venezolano y estoy de acuerdo en que deben salir”, sentenció el presidente del frente de izquierda, reseñó Noticiero Digital.

Indicó que los representantes del Frente Müller Rojas construyeron seis granjas y recuperaron una planta de chocolate, mientras que las autoridades del ministerio no han mostrado mejoras de la actividad agroalimentaria.

“Así como nosotros lo pudimos lograr, ¿por qué ellos no? Porque son ineficientes y corruptos. No hicieron en el tiempo de siembra un plan de producción masiva agroalimentaria. Nosotros tenemos capacidad de siembra. Si tuviéramos gerentes responsables hoy día estuviéramos produciendo 100% de consumo interno y no esperando a que nos vendan”, aseveró.

Con información de Noticiero Digital.