Juan Barreto: Si vamos a la OEA será a defender nuestra soberanía

Juan Barreto, ex alcalde metropolitano y dirigente del partido Redes, dijo este domingo que, de acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) como lo plantea el secretario general del organismo multilateral, Luis Almagro, sería para rechazar el "intervencionismo" del ente internacional en los asuntos de Venezuela.

"Almagro, de ir a la OEA, será a defender nuestra soberanía. No intervencionismo. No nos subordinamos a la agenda de la OEA. No debe tomar partido beneficiando la polarización. Ninguno nos representa. Cualquier salida debe ser democrática desde los intereses del pueblo y no de cúpulas", indicó Barreto en Twitter.

La plataforma del "chavismo originario", representada por Wilmer Nolasco, Juan Barreto e Indira Urbaneja, entregó una carta dirigida a Almagro para sirva de mediador y observador de un proceso de cambio político pacífico.

El secretario de la OEA aseguró que reconoce a los promotores del oficialismo e informó que los recibirá para discutir la situación de Venezuela.