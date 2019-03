Jorge Rodríguez: Se produjeron “nuevos ataques” a líneas de transmisión

Jorge Rodríguez se pronunció este sábado sobre los recientes apagones que se han registrado desde el 7 de marzo y que, aseguran desde el oficialismo, se trata de un supuesto “sabotaje”.

“Se produjeron nuevos ataques sincronizados contra las líneas de transmisión el viernes y sábado a la misma hora, para arrebatar la tranquilidad del pueblo”, aseguró en vía telefónica a VTV.

El vocero de Nicolás Maduro indicó que van a reparar los sistemas eléctricos “salvajemente atacados por el imperio y sus lacayos aquí".

Agregó que, a las fallas eléctricas del 7 y 25 de marzo, se agregan "estas atroces agresiones justo cuando los trabajadores habían logrado el restablecimiento del servicio eléctrico".

Este sábado a las 7:10 pm se produjo un nuevo apagón que afectó a Caracas y, al menos, 20 estados del país. Esta falla ocurrió aproximadamente a la misma hora que la registrada ayer.

Venezuela's @jorgerpsuv announces that a new round of synchronized attacks on the electrical system have been detected: "We will repair the electrical systems, savagely attacked by the empire and their lackeys here" pic.twitter.com/CjXlwbUpZB