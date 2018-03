Jorge Rodríguez: “Oficiales conspiraron con la derecha en Venezuela”

Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones, afirmó este jueves que varios militares tenían relaciones con sectores de la oposición con la supuesta finalidad de conspirar. Señaló en una entrevista para ABC que es una barbaridad la acusación de que su país se ha convertido en una narcodictadura.

"Hay una unidad monolítica en este momento en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alrededor de la Constitución y del comandante en jefe, que es el presidente constitucional Nicolás Maduro. En efecto, por razón de un oficial que fue abordado por otro y que de inmediato lo comunicó a sus superiores, apareció una situación de unos pocos oficiales subalternos que estaban en contacto con factores de la derecha política venezolana a los efectos de promover acciones de complot y conspiración militar, ya completamente desactivado", dijo Rodríguez al diario español.

De acuerdo con ABC, Rodríguez también explicó que es falso que la oposición no particpe en la elecciones presidenciales. Indicó que en el proceso electoral asistirán más de 15 organizaciones políticas.

"No es cierto que no participe la mayoría de la oposición. En Venezuela hay 18 partidos y en este momento 15 de ellos están participando en el evento electoral. Hay también una elección de diputados de los consejos legislativos estatales y ahí están participando todos los factores políticos de la oposición. De los cinco candidatos en liza al menos uno es de la oposición. Sería muy mezquino por parte de la extinta MUD (Mesa de la Unidad Democrática) señalar que Henri Falcón no pertenece a la oposición. Fue jefe de campaña de Capriles en los comicios de 2013".

