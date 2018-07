“Gobierno se precipitó en apresar a trabajadores por el derrame”

Los sindicatos rechazan la detención el domingo de los cuatro trabajadores petroleros acusados de ocasionar el derrame de crudo de la planta de Recuperación Secundaria de Oriente del Complejo Operacional Jusepín en el río Guarapiche, Monagas, y registrado el viernes. “El gobierno se precipitó con la medida”, aseguró Iván Freites, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

“En su afán de buscar rápidamente culpables de un accidente que sucedió por la falta de mantenimiento en la planta, se procedió a detener a estos trabajadores por sabotaje sin derecho a la defensa ni cumplir los protocolos de investigación para este tipo de accidentes”, señaló.

El sindicalista explicó que el procedimiento normal dura 6 meses. “Y solo averiguar la causa se lleva 10 días”, dijo. El siguiente paso es el proceso de investigación mediante el interrogatorio a todos los involucrados: operarios, personal de supervisión y testigos de las comunidades, además de técnicos y especialistas.

La mayoría de las investigaciones, agregó, concluye con recomendaciones porque el accidente no fue por negligencia o error humano, sino debido a alguna falla técnica. “En el caso de la industria petrolera venezolana es evidente la falta generalizada de mantenimiento a las instalaciones: no ejecutan el plan de mantenimiento preventivo y correctivo, especialmente a las tuberías y bombas, pues no hay repuestos ni vehículos para hacer los recorridos de inspección”, aseguró Freites.

Insistió en que las autoridades de Pdvsa “no asumen su responsabilidad sino que criminalizan a los trabajadores, lo cual aumentará el éxodo de personal (desde 2017 se han ido 25.000 empleados) porque nadie quiere que lo acusen de cuanto problema se presente en la industria”. Y añadió que debido al derrame el servicio de agua potable fue suspendido en Maturín.

Los detenidos por el derrame son Luis Jiménez y Yoe Richer González Rondón, gerentes de Planta Gas y Agua y de Producción de Pdvsa El Furrial, respectivamente; y Gyvenshy José Sanabria Barreto e Irwin José Rendón Brito, operadores de consola que estaban de guardia en la planta Jusepín cuando ocurrió el accidente,

Los cuatro trabajadores quedaron a la orden de la Fiscalía detenidos en el Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional en Maturín, cuya sede está ubicada en las instalaciones de Pdvsa Gas en la capital del estado Monagas.