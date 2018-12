Gobierno de Maduro busca amarrar apoyo financiero de Rusia

El gobierno de Venezuela logró el respaldo político del jefe del Kremlin, Vladimir Putin, así como su apoyo económico para superar la crisis que afecta al país, informó el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter.

Cerca de la medianoche en Moscú, Maduro anunció que Rusia y Venezuela firmarán hoy una serie de acuerdos en materia financiera, petrolera, de defensa y comercial. Dijo que la reunión con su homólogo fue exitosa y que los convenios eran buenos, aun cuando no dio detalle alguno sobre ellos.

Antes del encuentro en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú, el mandatario ruso dio su respaldo político al jefe del gobierno venezolano al valorar sus esfuerzos para normalizar las relaciones con la oposición. “Condenamos cualquier acción que tenga una clara naturaleza terrorista, cualquier intento de cambiar la situación en Venezuela con ayuda de la fuerza”, añadió.

Al igual que hiciera en Caracas el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Putin apoyó la gestión del presidente venezolano frente a las supuestas injerencias de Estados Unidos.

El diplomático Oscar Hernández Bernalette afirmó que el Ejecutivo, en la búsqueda de apoyo financiero, apela a las alianzas estratégicas con países como China, Turquía y Rusia.

“Turquía ya reaccionó positivamente, en el sentido de indicar que va a tratar de suplir unas cantidades de necesidades en Venezuela, y ahora viene el tema de financiación de la deuda pendiente que tiene el país con Rusia”, señaló.

El ex embajador destacó que a esas naciones no les interesa hacer sentir en la región que tienen una alianza geopolítica con Venezuela. Según Hernández, ellos solo pretenden hacer buenos negocios, y para llevarlos a cabo tienen que relacionarse con una economía estable, en la que además haya estabilidad política, circunstancias contrarias a las existentes en el país.

Considera que Maduro aspira a consolidar el apoyo que le pueda dar Rusia ante la situación tan difícil que afronta el gobierno, “porque no tiene recursos, no está generando divisas y lo del petro no les funciona”.

Rechazan acusaciones de EE UU

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció las acusaciones de Estados Unidos, que afirma que Moscú violó el tratado INF sobre los misiles nucleares de medio alcance firmado entre ambos países en 1987.

La reacción de Moscú tuvo lugar al día siguiente de las amenazas del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, que dio a Rusia 60 días para cumplir “plenamente” el tratado sobre armas nucleares firmado durante la Guerra Fría, sin lo cual Estados Unidos se retiraría del acuerdo.

“Primero, la parte estadounidense anuncia su intención de retirarse del tratado (...) Después, comienza a buscar motivos para hacerlo”, señaló Putin, citado por las agencias de prensa rusas. “La justificación número uno es que nosotros violamos alguna cosa. Al mismo tiempo, como siempre, no se ha proporcionado ninguna evidencia de estas violaciones de nuestra parte”, agregó.

Poco antes, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajárova, había declarado que se reiteraban acusaciones sin fundamento. “No se aportó ninguna prueba de las acusaciones estadounidenses”, insistió.