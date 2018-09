Este fue el famoso restaurante en el que comieron Maduro y Cilia

El presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, degustaron carne en uno de los restaurantes pertenecientes a la cadena de asadores turcos, Nusr-Et.

El anfitrión de la comida fue el famoso chef Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, quien realizó los cortes de la carne en la mesa exclusivamente para la pareja presidencial.

Además, la pareja presidencial recibió una camisa alusiva al chef, pues el cocinero es reconocido por su forma particular de cocinar.

Durante la velada, se observa a Maduro fumando un habano, el cual estaba contenido en un cofre personalizado con su nombre.

"Quisiera agradecer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por visitarnos!, expresó el chef turco mediante Instagram.

I would like to Thank the presindent of Venezuela Nicolas Maduro for visiting! pic.twitter.com/6S1OtgboLV