Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Unido de Venezuela (PSUV) y miembro de la asamblea nacional constituyente, opinó en sus redes sociales sobre la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

“Quien se mete con Venezuela, se seca” escribió en la red social.

Cabello aseguró que la salida de Kuczynski se podía prever. “Lo de Kuczynski estaba cantado. O renunciaba o lo vetaban en el congreso”.

Asimismo, calificó la dimisión del cargo del presidente peruano como “una incapacidad moral”.

Las relaciones entre Perú y Venezuela son complicadas, puesto que se le retiró la invitación a Nicolás Maduro para participar en la VIII Cumbre de las Américas por no dar garantías en los próximos comicios electorales.

Ya va, si Pedro Pablo Kuczynky decidió renunciar, ante su incapacidad moral, me pregunto: quién le moverá la colita al jefe del imperialismo en Lima?. Que pena con ese señor. Otra pregunta: y ahora quién dirigirá el grupo de grima? Estas cosas me ponen triste!! jijiji

Tengo otra pregunta inocente: qué pasa si yo estoy organizando una fiesta, sarao o reunión, no digo cumbre porque me da pena, y de repente me dicen tu no puedes ir?, Q hago?: me llego de arrocero, llamo a un comodín, denuncio a maduro? Espero respuestas por favor, sigo muy triste