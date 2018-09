Chef turco eliminó la publicación del banquete de Maduro y Cilia

El famoso chef Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, eliminó la publicación de Instagram, en la que se observaba al presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, primera dama, degustando carne en uno de los restaurantes de la cadena Nusr-Et.

En el post el chef agradecía al presidente por visitarlos. Además, le obsequió unas camisas alusivas al cocinero, pues este es conocido por su forma de sazonar la comida.

"Quisiera agradecer al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por visitarnos!, expresó el chef turco mediante Instagram.

Varias personalidades criticaron la visita del presidente al excéntrico lugar.

I would like to Thank the presindent of Venezuela Nicolas Maduro for visiting! pic.twitter.com/6S1OtgboLV