Cabello: Tenemos una amenaza verdadera de invasión a Venezuela

Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, aseguró este miércoles que hay, a su juicio, una amenaza de invasión al país, y pidió unidad política en el oficialismo.

El presidente de la ANC indicó que se realizó una reunión con el Alto Mando Militar para definir el apresto operacional ante una intervención militar extranjera.

“Tenemos una amenaza verdadera de quien quiere invadir el país. Debemos saber donde estamos ubicados, la pelea no es entre nosotros, la pelea no puede ser ‘yo quiero 10 concejales’, no (…) cuando ahora tenemos ahí una amenaza verdadera de quienes quieren invadir este país”, dijo Cabello en su programa Con el Mazo Dando de este miércoles.

El funcionario del gobierno recalcó que la seguridad y la estabilidad del mundo entero depende de que Maduro siga siendo el mandatario nacional.

“Nuestros soldados saben que de nosotros depende la seguridad y estabilidad del mundo. Y lo digo con poca modestia, como nos enseñó el comandante”, expresó.