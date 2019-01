Cabello: No dudo de la relación entre la derecha y lo que ocurrió en Cotiza

Diosdado Cabello, presidente de la asamblea nacional constituyente, aseguró este lunes durante una rueda de prensa que no duda de la relación entre la sublevación militar ocurrida en Cotiza y los "llamados desestabilizadores de la Asamblea Nacional y su presidente, Juan Guaidó.

"No tengo dudas de la relación entre la sublevación y los llamados desestabilizadores de la derecha. Corresponderá a los organismos correspondientes hacer las investigaciones pertinentes al respecto. hasta ahora fueron detenidos en el sitio 25, más dos que fueron detenidos en otro lugar", dijo Cabello durante una rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela.

El oficialista indicó que el teléfono del sargento sublevado, Bandrés Figueroa, tenía una llamada del extranjero al momento de su detención en su celular.

"Lo que ocurrió hoy genera decisiones fuertes que irá tomando la justicia.Esos teléfonos celulares hablan. Es imposible que yo le siembre a alguien una llamada. Al sargento mayor de tercera Bandres Figueroa lo llamaron del extranjero", indicó.

Aseguró que en cada manifestación opositora se movilizarán afectos al oficialismo para contrarrestar la acción opositora en las calles.

"No tienen la más mínima idea cuando algunos insensatos le ofrecen a esta gente cosas que no le pueden cumplir y luego los abandonan. Lo que diga Guaido nos tiene sin cuidado. Guaido es un problema para la oposición, no para nosotros. La enseñanza de todo esto es que comenzamos a poner en práctica la defensa. En cada hecho se movilizan las RAAS, las UBCH. La derecha puede hacer lo que quiera. Al final, nosotros venceremos", aseveró.