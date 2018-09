Arreaza denunció planes de conspiración militar de EE UU

Jorge Arreaza, canciller de la República, denunció "los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares" del gobierno de EE UU en contra de Venezuela. Esto, luego de que el diario estadounidense The New York Times asegurara que funcionarios de ambos países se habían reunido en secreto para planificar la caída del presidente Nicolás Maduro.

“Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias”, escribió Jorge Arreaza, el canciller de Venezuela en Twitter.

Arreaza acompañó su mensaje con un enlace a la versión en español del artículo en la web del diario estadounidense The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses anónimos y a un ex comandante militar venezolano que habría participado en las conversaciones secretas.

La Casa Blanca, según el diario, no dio respuestas detalladas cuando se le preguntó sobre esos contactos, pero subrayó la necesidad de dialogar con todos los venezolanos que demuestren un deseo de democracia.

Después de que drones con explosivos estallaran durante un acto militar encabezado por Maduro el 4 de agosto en Caracas, el gobernante socialista responsabilizó a Estados Unidos, Colombia y a la oposición.

John Bolton, consejero de seguridad nacional estadounidense, negó que Washington participara en el incidente. Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos han sido tensas desde la llegada al poder del fallecido expresidente Hugo Chávez.

Tanto Chávez como Maduro han vinculado al gobierno estadounidense con decenas de denuncias de conspiraciones e intentos de asesinato. La administración de Donald Trump considera un dictador a Maduro y ha sido crítica con el gobierno en medio de la grave crisis venezolana.

Desde 2017, Washington ha impuesto sanciones financieras contra Venezuela y su estatal petrolera Pdvsa, al acusar a Maduro de quebrar el orden democrático.

