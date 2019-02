Gigantesco incendio daña cinco edificios en San Francisco

La explosión de una tubería de gas en un vecindario de San Francisco, Estados Unidos, arrojó enormes llamas que se extendieron a cinco edificios, y provocó que los residentes y trabajadores de la zona huyeran a las calles.

Las cuadrillas de emergencia apagaron el incendio aproximadamente tres horas después de que unos trabajadores de construcción cortaron una tubería de gas natural y desataron el incendio, dijo Joanne Hayes-White, jefa del Departamento de Bomberos de San Francisco.

En un principio las autoridades habían dicho que cinco de ellos estaban desaparecidos, pero todos fueron hallados a salvo y no se reportaron heridos.

Diversos inmuebles en la zona fueron evacuados, incluida una clínica y varios edificios de apartamentos, señaló Hayes-White. Los vehículos de una calle transitada fueron desviados luego de que las autoridades acordonaron el bullicioso vecindario comercial y residencial.

El fuego dañó un edificio que tenía un Hong Kong Lounge II, un popular restaurante de comida cantonesa que era frecuentado por los estudiantes de la Universidad de San Francisco y turistas.

Caroline Gasparini, quien vive en la esquina del sitio donde ocurrió la explosión, dijo que ella y su compañera estaban en la sala cuando las ventanas comenzaron a vibrar. Levantó la mirada y vio las llamas reflejadas en el cristal.

Señaló que vieron a algunos empleados del restaurante envuelto en llamas salir corriendo por la puerta trasera y a otras personas que huían de la manzana.

Los bomberos trabajaron para evitar que las llamas se propagaran, mientras que las cuadrillas de la empresa Pacific Gas & Electric trataron de cerrar la tubería de gas natural.

