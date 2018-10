Vicente Fox: A Maduro no se le invita a ningún lado

Algunos políticos mexicanos y otros personajes se expresaron en las redes sociales contra la visita del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, como jefe del Ejecutivo Federal.

El futuro canciller, Marcelo Ebrard, confirmó la asistencia de Nicolás Maduro el próximo 1 de diciembre.

Vicente Fox, ex presidente de México, se pronunció en redes sociales contra la visita del mandatario venezolano, al que llamó “criminal” y que incluso Donald Trump lo rechazó.

Que quemadota te has dado, @m_ebrard, invitando a criminales con manos llenas de sangre como @NicolasMaduro. A él NO se le invita a ningun lado, menos a México. Incluso @realDonaldTrump lo rechazó. @lopezobrador_ y equipo la están regando, Maduro NO puede pisar suelo mexicano. https://t.co/7aFAid6fMh