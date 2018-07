"Me usó como testaferro": ex amante del rey Juan Carlos desata escándalo

Nuevo golpe para la corona de España. Y nuevamente, a causa del rey emérito Juan Carlos de Borbón. Su "amiga entrañable", la consultora Corinna zu Sayn-Wittgenstein, afirmó que el padre del actual monarca la usó como testaferro para ocultar patrimonio y propiedades en el extranjero y generó un nuevo temblor en la Casa Real.

Corinna también afirmó que el padre del actual rey Felipe VIcontaba con cuentas opacas en Suiza, pero que, en ese caso, el testaferro era el primo del ex monarca, Alvaro Oreláns de Borbón.

La información se conoció a través de revelaciones exclusivas de los sitios de Internet El Español, que dirige el ex titular del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, y de Okdiario, una publicación que ha acertado con varias primicias recientemente.

En ambos casos, los medios remiten a grabaciones de 2015 en las que la ex amiga íntima de Juan Carlos revela esos supuestos negociados.

Las grabaciones cayeron en poder de un personaje oscuro de la vida española: el ex comisario de policía José Manuel Villarejo, preso sin fianza en estos momentos por varios casos de corrupción.

Corinna es la mujer a la que la Casa Real caratuló como amiga entrañable del ex rey y de cuya existencia se supo a la fuerza, cuando el ex monarca fue sorprendido cazando elefantes en África, en plena crisis económica. La aristócrata alemana era quien lo acompañaba en ese momento y, a partir de allí, trascendieron datos de su relación.

Se conocieron fotos en las que la mujer aparecía junto al monarca en viajes oficiales así como supuestas gestiones y contactos con el ex duque de Palma, ahora preso, Iñaki Urdangarín.

"No porque me quisiera mucho"

Esta es la mujer que, en las grabaciones difundidas este miércoles, aseguró que Juan Carlos la usaba como testaferro para ocultar patrimonio.

Corinna explicó por qué el rey emérito la eligió, presuntamente, para ese rol. "No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco", dijo, en referencia al particular régimen fiscal de ese principado.

"Un día te levantas y tienes un terreno en Marruecos. Al día siguiente, viene el rey y dice que se lo des. Pero eso es lavado de dinero", se quejó la ex allegada al monarca.

Los registros datan de 2015 y, en parte, refieren a conversaciones que la ex amiga del rey tuvo en Londres con Juan Villalonga, quien fue presidente de Telefónica durante el mandato del ex presidente José María Aznar. "Yo estoy viviendo una pesadilla con todo esto", decía Corinna en esos registros.

Cuentas en Suiza

Según Corinna, Juan Carlos posee cuentas ocultas en Suiza, esta vez, a nombre de su primo, Alvaro Orleáns de Borbón. Además, sostuvo que con fondos de esas cuentas se pagan vuelos privados que supuestamente parten del aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz con destino a Los Ángeles. "Parten de allí porque allí no tienen controles", añadió.

En otro momento de la conversación, Corinna aseguró tener miedo por las amenazas que recibe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Juan Carlos, de 80 años, abdicó a favor de su hijo Felipe VI en junio de 2014, salpicado por una serie de escándalos.

El de su relación con Corinna y el hecho de haber sido sorprendido en plena cacería de elefantes en medio de la crisis económica fue uno de ellos. El otro fue una necesidad de recambio y oxigenación ante el escándalo del fraude al Estado por el que fue encarcelado su yerno, Iñaki Urdangarín.

Durante el juicio se ventiló que Urdangarín aprovechó su cercanía con la Casa Real para beneficio propio. En ese momento se puso en duda hasta qué punto otros miembros de la familia real estaban al tanto.