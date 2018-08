Usain Bolt se entrena para jugar fútbol profesional en Australia

El ex atleta jamaicano Usain Bolt comenzó a entrenarse este martes en el club australiano Central Coast Mariners, con el que intentará dar en los próximos meses el salto al fútbol profesional.

El ocho veces campeón olímpico formó parte de la sesión de entrenamientos en el estadio del equipo en Gosford, unos 80 kilómetros al norte de Sydney.

La práctica, breve y de baja intensidad, fue seguida por un centenar de fotógrafos y periodistas que no perdieron rastro a cada movimiento de Bolt. En el campo lució el dibujo de un rayo como bienvenida para el astro del atletismo.

El ex sprinter ingresó al campo exhibiendo el pulgar hacia arriba y realizó una serie de ejercicios físicos mientras el resto del plantel disputaba un breve partido de práctica. Luego, participó de unos ejercicios de pase.

El jamaicano fue uno de los últimos en abandonar la práctica comandada por el entrenador del equipo, Mike Mulvey. Tras el entrenamiento, Bolt y Mulvey brindaron conjuntamente una rueda de prensa.

"Estoy completamente fuera de mi zona de confort, pero es por eso que estoy aquí", dijo el dueño del récord mundial en los 100 y 200 metros de atletismo. "Esto es como en el atletismo, el primer día de entrenamiento es el más duro. Sé que esto llevará un tiempo de trabajo y estoy listo para ello", agregó.

Cuando le preguntaron acerca de la posición en que jugará, Bolt comentó: "Eso depende del entrenador, yo he dicho que me siento cómodo en las bandas y como centroatacante, pero el DT decidirá dónde jugaré. ¿Cuál será la formación del equipo? No tengo la menor idea".

Bolt participará de "un periodo indefinido de entrenamiento" con los Mariners, uno de los clubes más pequeños de la A-League de Australia. Su ambición es poder sumarse formalmente al plantel para el comienzo de la temporada en octubre.

Desde que dejó el atletismo, Bolt trabaja para cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional. El jamaicano, reconocido fan del Manchester United, ya participó en los últimos tiempos de entrenamientos con el Borussia Dortmund y otros clubes de Noruega y Sudáfrica.