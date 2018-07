El taxista que condujo 20 minutos con un cuchillo clavado en su cabeza

"Pensé que era una descarga eléctrica", comentó un hombre identificado como "Qin" a los medios de comunicación de China para explicar el momento en que un sujeto clavó un cuchillo en su cabeza.

Tal como informó Guangzhou Daily News, Qin de 33 años suele trabajar de día instalando dispensadores de agua, pero de noche conduce un mototaxi para ganar más ingresos que le permitan mantener a su familia.

Realizando uno de sus viajes alrededor de la medianoche, en Guangzhou, al sur de China, fue atacado por un pasajero que no quiso pagar la tarifa acordada. Su agresor huyó inmediatamente del lugar.

"Después de caer al suelo, sentí la parte de atrás de mi cabeza y me di cuenta de que me habían apuñalado", comentó Qin a la prensa china después de ser operado para extraer el arma. "Pedí ayuda varias veces, pero no vino nadie", agregó. "Así que tuve que conducir hasta la policía".

El viaje hasta la estación policial duró 20 minutos, y una vez en allí, los oficiales lo enviaron de inmediato a un hospital en el que fue operado para sacar el arma blanca de su cabeza.

Un video difundido por medios de comunicación chinos muestran fuertes imágenes de Qin con el cuchillo clavado justo arriba de su nuca, y de cómo fue operado por personal médico durante 5 horas, con éxito.

"El cuchillo penetró de forma profunda en la cabeza, poniendo en peligro la vida del paciente", comentó a la prensa china Liu Chengyong, el médico jefe del departamento de cuidados intensivos del hospital donde fue operado Qin.

"Afortunadamente, el cuchillo no dañó los principales vasos sanguíneos. Si hubiera penetrado uno o dos centímetros más dentro del cráneo, el paciente habría muerto", agregó.